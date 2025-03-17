«Нефтяник» проиграл саратовскому «Кристаллу» в заключительном матче «регулярки» ВХЛ

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» в Саратове уступил местному «Кристаллу» (0:4) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Счет был открыт во втором периоде. На 22-ой минуте шайбу забросил Илья Берестенников, а на 37-ой – Никита Червонцев. В заключительном отрезке матча на 42-ой минуте Михаил Семенко забил третий гол для своей команды. На 52-ой минуте «Кристалл» продолжил громить соперника – четвертую шайбу забросил Владимир Сычев.

Напомним, этот матч был последним в розыгрыше регулярного чемпионата ВХЛ текущего сезона для «Нефтяника». В плей-офф Кубка Петрова альметьевцы не выходят. Команда Артема Анисимова завершила «регулярку» на 19-ом месте в таблице.