«Нефтяник» проиграл «Рязани-ВДВ» во второй раз за сезон

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» уступил «Рязани-ВДВ» на выезде (2:3) уже во второй раз в текущем сезоне.

Встреча началась очень резво. Уже на 32-ой секунде Михаил Мокин вывел гостей вперед, 0:1. Но уже через 19 секунд Игорь Тютюнников вернул хозяев в игру, 1:1. Затем перестрелка продолжилась и на четвертой минуте шайбу забросил игрок «Нефтяника» Максим Быков, 1:2. Казалось, что на перерыв гости уйдут с победным счетом, но рязанцы все же отыгрались. Александр Ляпин забросил в большинстве на 20-ой минуте, 2:2.

Во втором отрезке игры альметьевцы крепко насели на ворота соперника. Тем не менее, хозяева сумели забросить и впервые за матч выйти вперед. На 38-ой минуте Руслан Алиев красиво обвел соперника и поразил ворота, 3:2.

В третьем периоде «Нефтяник» не сумел отыграться. Под конец встречи гости даже даже убрали вратаря, но численное превосходство в атаке не помогли. Это уже двадцатое поражение для альметьевцев в текущем сезоне ВХЛ. В следующем матче команда Артема Анисимова сыграет с воскресенским «Химиком» на выезде.