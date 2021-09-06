Альметьевский «Нефтяник» проиграл по буллитам «Тамбову» — 4:5

Альметьевский «Нефтяник» сегодня проиграл в матче первенства ВХЛ «Тамбову». Исход домашней игры решился только в серии буллитов — 4:5.

Отстояв в начале игры меньшинстве, хозяева вскоре реализовали свой шанс, когда отличный бросок в касание по центру площадки удался Игорю Полыгалову, 1:0. Но со второго раза тамбовцы все же реализовали большинство, причем на это им потребовалось всего 13 секунд. Михаил Мещеряков оказался самым проворным на добивании, 1:1.

Едва начался второй период, как гости уже вышли вперед. Броска от борта Ивана Сухова голкипер «Нефтяника» Адель Миннегалеев просто не видел, 1:2. К слову, первый гол защитника «Тамбова» за два сезона. Но и альметьевцы со второго раза забили в большинстве. Дубль точно таким же броском в касание оформил Полыгалов, 2:2.

В концовке периода соперники обменялись заброшенными шайбами, 3:3. А еще через минуту гости в третий раз за игру вышли вперед, 3:4. После этого Адель Миннегалеев был заменен Рафаэлем Хакимовым. К слову, во время второго перерыва заменил вратаря и тренерский штаб «Тамбова».

В третьем периоде альметьевцы снова реализовали большинство: мощный щелчкок Тимура Фаткуллина, 4:4. За пять минут до конца шайба попала в штангу ворот «Нефтяника».

В овертайме за первые полторы минуты хозяева не использовали два выхода один на один, гости — один. Последние две минуты альметьевцы играли в большинстве, но не забили. Поэтому выявлять победителя матча пришлось в серии буллитов. И здесь удача улыбнулась гостям, они реализовали три попытки, хозяева — ни одной.

«Нефтяник» (Альметьевск) — ХК «Тамбов» (Тамбов) — 4:5 Б (1:1, 2:3, 1:0, 0:0, 0:1). Шайбы забросили Полыгалов (9, 30), Пешехонов (37), Фаткуллин (46) — Мещеряков (17), Сухов (22), Антоновский (36), Алешин (38). Штраф: 8-12.

8 сентября альметьевцы примут дома столичную «Академию Михайлова».