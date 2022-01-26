«Нефтяник» проиграл лидеру ВХЛ «Югре»

После поражения по буллитам в Тюмени от «Рубина» (4:5) сегодня альметьевцы встретились в Ханты-Мансийске с действующим обладателем Кубка Петрова, единоличным лидером нынешнего турнира ВХЛ. И вновь проиграли со счетом 1:4, пропустив три шайбы за пять минут до конца второго периода.

В первом периоде соперники упустили возможности отличиться в большинстве. Сначала два раза подряд это сделали гости, затем опять же дважды кряду — хозяева. Самый опасный момент в концовке двадцатиминутки создали альметьевцы. Но Савелий Кувардин не использовал выход один на один. Словом, нули на табло стали логичным результатом периода.

Во второй трети матча чаще атаковали уже хозяева. Обороне «Нефтяника» пришлось нелегко, но в середине периода шайба влетела в ворота «Югры» после богатырского щелчка от синей линии Степана Захарчука. Точно в девятку, 0:1. И все же игровое преимущество сибиряков сказалось. Незадолго до конца периода на добивании преуспел Александр Акмальдинов, 1:1. Затем хозяева вышли вперед, когда Иван Ларичев ловко подправил шайбу на пятачке, 2:1. А Артем Антипов с убойной дистанции увеличил преимущество хозяев, 3:1. Три гола за пять минут забили югорчане.

В третьем периоде уже через полторы минуты интрига в матче была сведена к минимуму, когда Ларичев снова вовремя подставил клюшку под дальний бросок защитника, 4:1. И хотя затем «Нефтяник» героически отстоял четыре минуты в меньшинстве, переломить ход встречи гостям не удалось. «Югра» подтвердила свой статус лидера, альметьевцы в очередной раз показали, что нынешний сезон они проводят гораздо ниже своих возможностей.

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Шайбы забросили Акмальдинов (34), Ларичев (37, 42), Антипов (39) — Захарчук (29). Штраф: 6-10.

После 44 матчей в активе альметьевцев осталось 49 очков, 14-е место. В следующем туре 31 января «Нефтяник» примет на своем льду «Омские крылья».