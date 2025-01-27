«Нефтяник» проиграл дома «Торосу»

Фото: ahc-neftyanik.ru

В очередном домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» принимал «Торос» из Нефтекамска и проиграл со счетом 2:4.

Хоккейный вечер в Татарстане. Сразу два «зеленых дерби». В Казани в рамках КХЛ сошлись «Ак Барс» и «Салават Юлаев», в Альметьевске в ВХЛ - «Нефтяник» и «Торос», еще и соседи по турнирной таблице. Очередное татаро-башкирское противоборство.

В первом периоде команды не успели сыграть и восьми минут, как хозяева пропустили две шайбы. Сначала в равных составах Павел Волокитин преуспел на добивании, 0:1. А затем, когда «Нефтяник» играл в большинстве, убежал один на один Илья Коренев, 0:2. До перерыва альметьевцы дважды поиграли в большинстве, гости один раз, но реализовать лишнего никому не удалось.

Во втором периоде очень скоро гости увеличили свое преимущество до 0:3. Это Артем Давыдкин на пятачке ловко подправил шайбу, пущенную от синей линии. Затем команды вновь по разу безрезультатно сыграли в большинстве. А в равных составах вскоре забили хозяева после отменного кистевого броска Вадима Хлопотова, 1:3.

В заключительной трети матча хозяева много и настойчиво атаковали, пытаясь переломить ход встречи. Играли и в большинстве, и в меньшинстве, но лишь за четыре минуты до конца интрига матча вновь загорелась после великолепного броска Искандера Мулюкова в ближнюю девятку, 2:3. В концовке альметьевцы сняли вратаря и получили гол в пустые ворота, 2:4.

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Торос» (Нефтекамск) – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1). Шайбы забросили: Хлопотов (29), Мулюков (56) - Волокитин (5), Коренев (8), Давыдкин (23), Авдеев (59). Штраф: 6-12. В следующем туре 1 февраля «Нефтяник» сыграет с «Торпедо-Горький».