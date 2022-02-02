Альметьевский «Нефтяник» проиграл дома «Соколу» со счетом 1:2

В очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» уступил красноярскому «Соколу» со счетом 1:2. Все шайбы в матче были заброшены в большинстве.

После предыдущей уверенной победы над «Омскими крыльями» альметьевцы сегодня должны были продолжить победную серию. Но не получилось. В первом периоде гости очень скоро были вынуждены нарушить правила. И хозяева за 18 секунд свое большинство использовали — Денис Цуканов точно бросил в касание, 1:0. Несмотря на внешнюю видимость доминирования альметьевцев, счет бросков в створ ворот за период говорит об обратном, 8-9.

И в середине второго периода сибиряки в большинстве свой шанс реализовали, четко разыграв классическую комбинацию, 1:1. Вскоре хозяева остались втроем против пятерки красноярцев, но смогли отбиться. Частые удаления изрядно мешали соперникам организовать привычную игру. Броски в створ 11-11.

Вполне предсказуемо в третьем периоде борьба обострилась, дело дошло до драк. Любая ошибка могла стать роковой. В итоге ошиблись хозяева. «Сокол» второй раз реализовал большинство, 1:2. А за две минуты до конца альметьевцы снова оказались в меньшинстве, заканчивая игру втроем.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Сокол» (Красноярск) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Цуканов (3) — Михайлов (27), Попов (57). Штраф: 19-13.

После 47 игр в активе альметьевцев осталось 53 очка, 14-е место. В следующем туре 6 февраля «Нефтяник» примет на своем льду новокузнецкий «Металлург».