«Нефтяник» проиграл АКМ в гостях

Фото: ahc-neftyanik.ru

«Нефтяник» проиграл АКМ (2:5) на выезде в рамках регулярного чемпионата ВХЛ, уступив в третьем матче подряд.

В первом периоде хозяева льда быстро завоевали преимущество. Шайбу забросил Максим Мальцев, с через 36 секунд преимущество упрочил Даниил Булыгин, 2:0. Тем не менее, под конец двадцатиминутки «Нефтяник» одну шайбу отыграл. Голом отметился Михаил Мокин, 2:1.

Во втором отрезке игры альметьевцы никак не могли отыграться. Хозяева же под конец периода забросили еще два, отличились Глеб Петров и Игорь Усманов, и довели дело до разгрома, 4:1.

В последнем периоде «Нефтехимик» все же сумел отыграть одну шайбу благодаря Богдану Короткову, 4:2. Под конец альметьевцы убрали вратаря, но численное большинство вновь не помогло им. Наоборот, соперник отправил шайбу в пустые вороты, 5:2. С таким счетом матч и завершился, третье поражение для «Нефтяника» подряд.

В следующем матче «Нефтяник» сыграет с «Тамбовом». Матч состоится 11 февраля в 18:30 по мск.