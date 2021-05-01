«Нефтяник» продлил соглашения с тренерским штабом

Альметьевский «Нефтяник» пролил контракты со всеми членами тренерского штаба, сообщает пресс-служба клуба.

Значит, и в предстоящем сезоне команду из Альметьевска, уступившую в четвертьфинале Кубка Харламова питерскому «Динамо» (3-4 в серии), будут готовить прежние наставники.

Главный тренер Ильнур Гизатуллин возглавляет «Нефтяник» с 2017 года. Его помощники — Олег Волков в команде с 2020 года, ранее работал в 2015-2017 годах, а Михаил Сарматин — с 2020 года.

Тренер вратарей Дмитрий Ячанов в клубе с 2018 года, как и тренер по физической подготовке Александр Ураков и начальник команды Игорь Фадеев.

Отметим, что Гизатуллин, Сарматин и Ячанов являются воспитанниками казанского хоккея, чемпионами России 1998 года в рядах «Ак Барса». Гизатуллин, Ячанов и Фадеев играли за «Нефтяник».