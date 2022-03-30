«Нефтяник» продлил контракты с двумя игроками

Альметьевский «Нефтяник» подписал новые контракты с двумя воспитанниками клуба. Об этом сообщает пресс-служба альметьевцев.

Двадцатилетний нападающий Радель Галеев подписал контракт сроком до 2024 года. В завершившемся сезоне форвард провел 40 игр за молодежный «Спутник», заработав 28 (13 + 15) очков, и 29 игр за «Нефтяник», набрав 2 (2 + 0) очка.

Кроме того, подписан контракт с 19-летним защитником Семеном Ионовым. Соглашение также рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне в активе игрока обороны 44 игры в молодежной команде с 27 (7 + 20) очками и 21 игра в «Нефтянике», где на его счету одна передача.