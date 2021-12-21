«Нефтяник» продал в «Ак Барс» нападающего Закирова

Хоккейные клубы «Нефтяник» и «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого альметьевский воспитанник нападающий Тимур Закиров перебирается в Казань. «Нефтяник» получает денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба альметьевского клуба.

Ранее из «Ак Барса» в «Нефтяник» проследовали нападающий Артем Валеев и защитник Марк Янчевский.

Сегодня «Ак Барс» проведет ключевой матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора» в Казани. Начало встречи в 19:00. В прошлой игре этих команд челябинцы на своем льду крупно (5:0) обыграли команду Квартальнова.