«Нефтяник» примет «Ростов» на своем льду в рамках регулярки ВХЛ

Фото: пресс-служба ХК "Нефтяник"

Альметьевский «Нефтяник» сегодня будет принимать на своем льду хоккейный клуб «Ростов».

Команда Артма Анисимова по-прежнему продолжает занимать лишь 25 место в турнирной таблице ВХЛ. Действующий обладатель Кубка Петрова отстает от зоны плей-офф на восемь очков. В последних пяти играх «нефтяники» потерпели три поражения в недавних пяти матчах. Однако в крайнем матче неожиданно разгромили воронежский «Буран» (3:0) В составе можно выделить 25-летнего Ислама Хасанова, он отметился 25 (8+17) результативными действиями.

«Ростов» тоже проводит не самый удачный сезон, занимая лишь 23 место в турнирной таблице ВХЛ. Южане ожержали 23 победы, набрав суммарно 56 очков.

В последних пяти поединках команда Григория Пантелеева проигрывала «Барсу», «Металлургу» и «Динамо Алтай», и дважды праздновала успех над «Норильском» (8:3) и “Челнами” (5:4 ОТ)

Начало сегодняшней встречи – в 17:00 по московскому времени на льду ДС «Юбилейный».