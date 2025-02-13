«Нефтяник» примет «Буран» на своем льду в рамках регулярки ВХЛ

Фото: ahc-neftyanik.ru

Альметьевский «Нефтяник» на своем льду примет воронежский «Буран» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Альметьевцы продолжают идти в нижней части турнирной таблицы, и пока не видно света в конце тоннеля. Команда Артема Анисимова идет лишь на 25-м месте с 51 очком в активе и на 10 очков отстает от зоны плей-офф. В феврале у альметьевской команды две победы – над «Торпедо-Горьким» в начале месяца, после чего последовали три поражения подряд. Однако в последней игре татарстанцы выиграли у «Тамбова» со счетом 6:3. Дубль оформил Максим Быков.

«Буран» тоже пока идет вне зоны плей-офф – они идут на 18-м месте. Однако до 16-го места им не хватает всего двух баллов. В предыдущей татарстанской игре «Буран» в Набережных Челнах сумел спастись с 0:3 и 1:4, победный буллит на счету Валерия Полякова – 5:4. «Буран» имеет 59 очков.

Начало сегодняшней встречи – в 19:00 по московскому времени на льду ДС «Юбилейный».