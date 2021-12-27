«Нефтяник» прервал серию поражений

Попавший к концу года в полосу неудач чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» к сегодняшнему дню потерпел три поражения подряд. Но сегодня в Альметьевск приехал один из лидеров турнира питерское «Динамо», который проиграл здесь по буллитам, 0:1.

В первом периоде хозяева сразу попытались захватить инициативу в свои руки. Питерцы еще и удаление заработали, но это не помогло альметьевцам. Затем и «Динамо» получило возможность сыграть в большинстве. Но и у гостей ничего не получилось. И хозяева второе свое большинство разбазарили. В итоге в первом периоде голевых моментов было немного.

Во втором периоде было много борьбы, бросков, столкновений. Все было, кроме голов. Лучшим на льду были вратари, игравшие в отличие от полевых игроков безошибочно. Конечно, у хозяев было некоторое территориальное преимущество, да и счет бросков в створ ворот, 23-19 об этом говорят. Но счет после двух периодов 0:0.

Третий период прошел по сценарию двух первых. Борьба, борьба и снова борьба без голов. Так и доиграли команды до овертайма.

В дополнительной пятиминутке гости остались в меньшинстве. Но альметьевцы не воспользовались численным преимуществом. И тут обошлось без голов. Пришлось выявлять победителя в серии буллитов. Здесь удача улыбнулась хозяевам, реализовавшим два подхода против одного у гостей.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Штраф: 6-8.

После 37 матчей в активе альметьевцев стало 44 очка, 12-е место. В следующем туре 29 декабря дома же «Нефтяник» примет ХК «Рязань».