«Нефтяник» потерпел третье поражение подряд

В очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» на своем льду уступил лидеру турнира — питерской СКА-Неве во счетом 4:6, ведя в счете 3:2 в середине второго периода.

После двух поражений подряд сегодня альметьевцы вышли на матч заряженными на борьбу. Немудрено, что уже на седьмой минуте шайба влетела в питерские ворота. Это Данил Воеводин четко замкнул прострел на дальнюю штангу, 1:0. Хозяева вели игру, и в концовке периода Максим Лазарев отличился на добивании, 2:0.

Во втором периоде после потери шайбы в своей зоне пропустили уже альметьевцы. Пас из-за ворот на пятачок, бросок Владимира Барабанова в касание, 2:1. В середине периода после дальнего кистевого броска Александра Скоренова гости восстановили статус-кво, 2:2. Однако очень скоро, всего через 43 секунды, хозяева вернули себе преимущество в счете. Воеводин убежал один на один и оформил дубль, 3:2. И вновь питерцам удалось восстановить равновесие в счете, когда Евгений Калабушкин выскочил со скамейки штрафников, убежал к воротам «Нефтяника» и ловко бросил в дальний угол, 3:3.

На первой минуте третьего периода случайность помогла питерцам впервые за матч выйти вперед, шайба в ворота «Нефтяника» попала от клюшки своего же защитника Марка Янчевского, 3:4. А затем гости быстро, за 9 секунд, реализовали численное преимущество, 3:5. Отличный шанс изменить ход игры хозяева получили в середине периода, когда гости на полторы минуты остались втроем против полной пятерки альметьевцев. Однако, упустив шанс в большинстве, «Нефтяник» все же сократил разрыв в счете в равных составах. Нелогичный бросок Степана Захарчука от бортика, 4:5. Но еще одна шайба, пропущенная альметьевцами в меньшинстве, поставила точку в матче, 4:6. Третья подряд неудача «Нефтяника».

«Нефтяник» (Альметьевск) — СКА-Нева (Санкт-Петербург) — 4:6 (2:0, 1:3, 1:3). Шайбы забросили Воеводин (7, 31), Лазарев (19), Захарчук (53) — Барабанов (24), Скоренов (30), Калабушкин (36), Конозов (41), Колтыгин (44), Морозов (56). Штраф: 12-12.

После 36 матчей в активе альметьевцев осталось 42 очка, 13-е место. В следующем туре, 27 декабря, на своем льду «Нефтяник» сыграет с еще одним питерским клубом — «Динамо».