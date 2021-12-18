Альметьевский «Нефтяник» пополнил ряды нападающим

Альметьевский «Нефтяник» пополнил свои ряды 25-летним форвардом Максимом Кориневским, информирует клубная пресс-служба.

Нападающий (рост 179 сантиметров, вес 78 килограммов) текущий сезон начинал в ХК «Рязань», до которой продолжительное время защищал цвета «Челмета».

В активе Кориневского есть опыт выступления и на высшем уровне. В КХЛ он принял участие в двух матчах в составе челябинского «Трактора». В ВХЛ Максим провел 294 игры, набрал 93 (44 + 49) очка.

В составе альметьевской команды игрок будет выступать под номером 15.

После 33 матчей в активе альметьевцев 41 очко — двенадцатое место в турнирной таблице ВХЛ. Завтра «Нефтяник» сыграет в Орске с «Южным Уралом».