«Нефтяник» пополнил ряды форвардом КХЛ

Нападающий Антон Лазарев подписал контракт с альметьевским «Нефтяником», информирует клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне форвард выступал в КХЛ за челябинский «Трактор» и китайский «Куньлунь». В составе челябинцев игрок провел 10 матчей и забил один гол. За «Куньлунь» — 21 матч, 8 (3+5) очков. Этим летом игрок проходил предсезонные сборы со «Спартаком», но не убедил.

31-летний Лазарев (рост 176 см, вес 81 кг) является воспитанником челябинского хоккея. В КХЛ помимо «Трактора» и «Куньлуня» форвард играл в «Автомобилисте» (Екатеринбург), «Салавате Юлаеве» (Уфа), «Витязе» (Подольск), «Амуре» (Хабаровск). Всего в КХЛ Лазарев провел 557 матчей,набрал 70 очков и сделал 104 результативные передачи.

Игрок уже присоединился к «Нефтянику», вполне возможно, что уже сегодня он дебютирует в новой команде в Омске, где альметьевцы сегодня проведут матч первенства ВХЛ с «Омскими крыльями». Ранее альметьевцы расстались с нападающим Даниилом Жарковым, Лазарев должен его заменить.