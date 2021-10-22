«Нефтяник» подписал нового нападающего

Сегодня альметьевский «Нефтяник» подписал нападающего «Витязя» Данилу Воеводина, сообщает клубная пресс-служба.

В составе «Нефтяника» 24-летний уроженец Салехарда Воеводин выступал дважды. В его карьере в ВХЛ также присутствовали клубы «Ариада-НХ», «Молот-Прикамье», «Барс», «СКА-Нева», «Лада» и ХК «Рязань». В общей сложности на его счету 226 игр, 129 (48 + 81) очков, показатель полезности «+19». За «Витязь» в нынешнем сезоне он сыграл лишь один матч.

В КХЛ Воеводин провел 21 матч (шесть игр в «Ак Барсе» в сезонах 2018–2020 годов, 14 — в нижегородском «Торпедо», одну — в «Витязе»), набрав 4 (2 + 2) очка.