«Нефтяник» подписал нового форварда

Альметьевский «Нефтяник» и 28-летний нападающий Максим Казаков заключили контракт сроком на один сезон, сообщает клубная пресс-служба.

Форвард немало поиграл в командах КХЛ: «Витязь» (Подольск), «Сибирь» (Новосибирск), «Адмирал» (Владивосток), «Авангард» (Омск) — в общей сложности 251 матч, 85 (53+32) очков, показатель полезности «+5».

Также Максим Казаков выступал в Высшей хоккейной лиге: «Сокол» (Красноярск), «Сарыарка», «Металлург» (Новокузнецк), «Хумо», ХК «Тамбов» — 118 игр, 66 (33+33) очка, показатель полезности «-1».

Ранее состав «Нефтяника» пополнили защитник Иван Ковалев из воронежского «Бурана» и нападающий Александр Дельнов из ангарского «Ермака».