«Нефтяник» обыграл «Рязань» за счет единственной заброшенной шайбы

В очередном матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» обыграл в Рязани одноименную команду за счет единственной заброшенной шайбы.

Что хозяева, что гости неважно стартовали в чемпионате. При 27 участниках хозяева занимали 25-е место, гости — 23-е. Получается, встречались аутсайдеры.

Впервые после недавнего появления в «Нефтянике» сегодня место в воротах гостей занял Федор Коротаев, ранее выходивший только на замену. Еще отметим дуэль экс-защитников «Ак Барса», игравших в одной паре — Рафаэля Батыршина у хозяев и Степана Захарчука у гостей.

В первом периоде альметьевцы очень быстро завладели территориальным преимущество. И, как следствие, точный кистевой бросок защитника «Нефтяника» Максима Салахова, его первая шайба в сезоне, 0:1. Гости доминируют на льду, создав массу голевых моментов, включая выходы один на один Артура Болтанова. Но альметьевцы просто растранжирили свое большое преимущество, еще и два большинства провели впустую. Броски в створ ворот 3-21 хорошо демонстрируют итоги первого периода.

Во втором периоде и Савелий Кувардин у гостей не реализовал выход один на один. Но рязанцы постепенно пришли в себя. Не забили в большинстве, но и альметьевцы очередной выход один на один не реализовали. В итоге ни одной из команд в эти 20 минут забить не удалось. Броски в створ ворот 7-16. Нулевой кпд нападения обеих команд и надежная игра вратарей.

В третьем периоде рисунок игры не поменялся. Беззубое нападение «Нефтяника» хотя и напрягало оборону «Рязани», но без обострения. Хозяева, конечно, пытались переломить ход встречи, но и у них ничего толком в нападении не получалось. На последней минуте рязанцы сняли вратаря и вшестером пошли на последний штурм. Забить не удалось, но групповая драка на последней секунде матча неминуемо вспыхнула. В итоге гости сумели удержать свой минимальный перевес.

ХК «Рязань» (Рязань) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Шайбу забросил Салахов (3). Штраф: 15-13.

После 14 матчей в активе альметьевцев стало 13 очков, 22-е место. В следующем туре 20 октября в подмосковном Воскресенске «Нефтяник» встретится с «Химиком».