«Нефтяник» обыграл «Молот» в Перми

В очередном матче первенства ВХЛ альметьевский «Нефтяник» в Перми обыграл «Молот» по буллитам со счетом 3:2. Альметьевцы давно так плохо не стартовали в сезоне — всего 9 очков из 22 возможных, 21-е место при 27 участниках турнира.

«Молот», к слову, шел к моменту приезда в Пермь «Нефтяника» на четвертом месте. Интрига матча — встреча на льду родных братьев Захарчуков, нападающего хозяев Ивана и защитника гостей Степана.

В первом периоде Иван Захарчук быстро оставил пермяков в меньшинстве. И гости реализовали численное преимущество, капитан «Нефтяника» Игорь Полыгалов кистевым броском послал шайбу в ближний угол, 0:1. Вскоре удалился и Степан Захарчук, оставив гостей втроем на полторы минуты против полной пятерки уральцев. И удаление старшего Захарчука привело к голу — Денис Ванин ловко подправил полет шайбы, 1:1.

Во втором периоде альметьевцы поначалу резко активизировались, но пермяки быстро игру выровняли, благо гости раз за разом удалялись. Однако последние 4 минуты периода уже «Нефтяник» играл в большинстве, но забить в эти 20 минут никому не удалось.

В третьем периоде больше атаковал «Молот». И как следствие гол в середине периода. Пас из-за ворот на пятак, бросок в касание Даниила Сероуха — 2:1. Но альметьевцы всего через полторы минуты равновесие в счете восстановили. Степан Захарчук перехватил в чужой зоне небрежный пас, немного проехал вперед и отменным кистевым броском послал шайбу в ворота, 2:2.

Концовку основного времени «Нефтяник» отыграл в большинстве, но не забил. В овертайме забить также никому не удалось, поэтому победитель встречи определился в серии буллитов. Здесь удача сопутствовала гостям, реализовавшим один подход, а вратарь «Нефтяника» Рафаэль Хакимов блистательно отразил все пять бросков уральцев, принеся победу своей команде.

«Молот» (Пермь) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили: Ванин (13), Сероух (51) — Полыгалов (6), С.Захарчук (53). Штраф: 10-14.

После 12 матчей в активе альметьевцев стало 11 очков, 20-е место. В следующем туре 11 октября «Нефтяник» в Нефтекамске сыграет с «Торосом».