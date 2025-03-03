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На главную ТИ-Спорт 3 марта 2025 21:04

«Нефтяник» победил «СКА-Нева» по серии буллитов

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«Нефтяник» победил «СКА-Нева» по серии буллитов
Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтехимик» победил «СКА-Нева» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

В первом периоде хозяева вели со счетом 2:0 благодаря шайбам Максима Лазарева и Артура Бровкина. Во втором альметьевцы упрочили преимущество до 3:0, забил Ислам Хасанов. Затем, однако, петербуржцы совершили камбэк, во втором периоде шайбы забросили Владимир Барабанов и Арслан Яруллин. А в третьем ничейный счет вернул Никита Смирнов, 3:3.

Игра перешла в овертайм, где команды не сумели выявить сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победил «Нефтяник».

В следующем матче альметьевцы сыграют с «Юнисоном-Москва». Встреча состоится 5 марта в 18:30 по мск.

#ХК Нефтехимик #ВХЛ #спорт #хоккей
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