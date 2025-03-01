«Нефтяник» победил петербургское «Динамо» по буллитам

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» на своем льду победил петербургское «Динамо» (4:3 Б) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

В первом периоде шайбы забросили игроки гостей Юрий Ушаков и Данила Квартальнов. Под конец стартовой двадцатиминутки хозяева отыграли один гол, отличился Денис Комков.

Во втором периоде «Нефтяник» благодаря шайбе Кирилла Крутова сравнял, но в середине третьего пропустил. «Динамо» вновь вывел вперед Максим Салахов. Примерно за две минуты до финального свистка альметьевцы снова добыли ничью благодаря голу Семена Терехова.

В овертайме команды не сумели забить, поэтому матч перешел в серию буллитов. В итоге Терехов реализовал победный бросок и подарил команде победу.

В следующем матче «Нефтяник» сыграет со «СКА-Нева». Встреча состоится 3 марта в 18:30 по мск.