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На главную ТИ-Спорт 25 февраля 2025 18:10

«Нефтяник» победил «Омские Крылья» по буллитам

«Нефтяник» победил «Омские Крылья» по буллитам
Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» в гостях победил «Омские Крылья» (3:2, Б) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

В первом периоде счет открыл игрок хозяев льда Александр Филантьев, 1:0. Уже во втором альметьевцы сравняли счет благодаря шайбе Вадима Хлопотова, 1:1. А затем гости сумели выйти вперед благодаря голу того же Хлопотова, 2:1. В третьем периоде «Омские Крылья» сняли вратаря и на последних минутах сравняли счет, 2:2, отличился Александр Мирзабалаев.

В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего, и матч перешел в серию буллитов. Благодаря реализованным броскам Максима Лазарева, Дениса Комкова и Вадима Хлопотова альметьевцы забрали победу в этой игре.

В следующем матче «Нефтяник» сыграет с петербургским «Динамо». Встреча состоится 1 марта в 17:00 по мск.

#ХК нефтяник #ВХЛ #хоккей #спорт
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