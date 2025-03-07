«Нефтяник» победил московскую «Звезду», отыгравшись с 0:3

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» на своем льду обыграл московскую «Звезду» (5:4) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

В первом периоде гости вели со счетом 2:0. Шайбы забросили Егор Кузьминов и Семен Панкратов. Во втором москвичи забросили еще одну и довели счет до 0:3, отличился Тахир Мингачев. Затем Александр Рахимуллин и Максим Лазарев сократили отставание до 2:3, но «Звезда» вновь упрочила преимущество, забил Ярослав Яппаров, 2:4.

Наконец, в третьем периоде «Нефтяник» сумел забросить три шайбы и выиграть матч. Забили Ильдар Шиксатдаров, Вадим Хлопотов и Максим Быков. В результате камбэка «Нефтяник» победил со счетом 5:4.

В следующем матче альметьевцы встретятся с «Чайкой». Игра состоится 11 марта в 18:00 по мск.