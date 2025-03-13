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На главную ТИ-Спорт 13 марта 2025 20:28

«Нефтяник» победил ЦСК ВВС, отыгравшись на последних минутах матча

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«Нефтяник» победил ЦСК ВВС, отыгравшись на последних минутах матча
Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» победил ЦСК ВВС (3:2) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

На первых минут стартового периода хозяева льда забили гол, отличился Даниил Молодцов. Под конец двадцатиминутки самарцы упрочили преимущество, отправив вторую шайбу в ворота. Гол на свой счет записал Вячеслав Савватеев, 2:0.

Альметьевцы сумели отыграть одну шайбу во втором периоде благодаря усилиям Александра Рахимуллина, 2:1. А под конец третьего команда Артема Анисимова сравняла счет, шайбу забросил Ислам Хасанов, 2:2. В овертайме победу для команды добыл Максим Глухов, 2:3.

В следующем матче «Нефтяник» сыграет с «Дизелем». Встреча состоится 15 марта в 17:00 по мск.

#ХК нефтяник #ВХЛ #хоккей #спорт
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