«Нефтяник» победил ЦСК ВВС, отыгравшись на последних минутах матча

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» победил ЦСК ВВС (3:2) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

На первых минут стартового периода хозяева льда забили гол, отличился Даниил Молодцов. Под конец двадцатиминутки самарцы упрочили преимущество, отправив вторую шайбу в ворота. Гол на свой счет записал Вячеслав Савватеев, 2:0.

Альметьевцы сумели отыграть одну шайбу во втором периоде благодаря усилиям Александра Рахимуллина, 2:1. А под конец третьего команда Артема Анисимова сравняла счет, шайбу забросил Ислам Хасанов, 2:2. В овертайме победу для команды добыл Максим Глухов, 2:3.

В следующем матче «Нефтяник» сыграет с «Дизелем». Встреча состоится 15 марта в 17:00 по мск.