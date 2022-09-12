«Нефтяник» по буллитам проиграл «Зауралью» в матче ВХЛ

Альметьевский «Нефтяник» в своем третьем домашнем матче на старте сезона ВХЛ уступил по буллитам курганскому «Зауралью» со счетом 3:4.

После двух кряду побед альметьевцы и сегодня намеревались продлить победную поступь. Не получилось.

Основное время матча завершилось вничью (3:3). В овертайме забить никому не удалось, поэтому победителя выявила серии буллитов. Здесь удача сопутствовала гостям, реализовавших три попытки против двух у хозяев.

В следующем туре 14 сентября «Нефтяник» примет на своем льду «Горняк» (Оленегорск).

«Нефтяник» (Альметьевск) - «Зауралье» (Курган) — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы забросили: Сумин (16), Фазлеев (11), С.Альшевский (45) — Пешехонов (8), Рыжков (40), Афонасьевский (53). Штраф 10-14.