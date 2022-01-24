Альметьевский «Нефтяник» по буллитам проиграл в Тюмени

В Тюмень «Нефтяник» приехал как четырнадцатая команда чемпионата ВХЛ. В активе же «Рубина», идущего третьим, на целых 20 очков больше. Примечательно, что игра с альметьевцами была последней домашней встречей «Рубина» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Первое же удаление в рядах хозяев гости быстро, менее чем за минуту, реализовали. Кистевым броском от синей линии забил Иван Ковалев, 0:1. Сибиряки столь же быстро, через четыре минуты, отыгрались, на добивании отличился Артем Пылаев, 1:1.

Во втором периоде альметьевцы второй раз реализовали большинство, самым настойчивым на добивании оказался Тимур Фаткуллин, 1:2. «Нефтяник» доминирует на льду. И не удаляется вплоть до конца второй трети матча. Первое же удаление у гостей вышло им боком, «Рубин» забил в большинстве, 2:2. Второе удаление в «Нефтянике», и тюменцы его также реализуют, 3:2.

В самом начале третьего периода после впечатляющей паузы Игорь Полыгалов кистевым броском восстановил равновесие в счете, 3:3. А сибиряки в третий раз подряд забивают в большинстве, 4:3. Парад реализаций продолжили и альметьевцы, Денис Ляпустин вовремя подставил клюшку на пятачке, 4:4.

В овертайме забить никому не удалось, поэтому победитель встречи был определен в серии буллитов. Здесь удача сопутствовала хозяевам, реализовавших два подхода, против одного у гостей.

«Рубин» (Тюмень) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 5:4 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0). Шайбы забросили: Пылаев (5), Хлопотов (34), Мережко (37), Железнов (53) — Ковалев (2), Фаткуллин (27), Полыгалов (44), Ляпустин (55). Штраф: 14-12.

После 43 матчей в активе альметьевцев стало 49 очков, 14-е место. В следующем туре 26 января в Ханты-Мансийске «Нефтяник» сыграет с единоличным лидером турнира «Югрой»