«Нефтяник» планирует расстаться с третьим форвардом

Хоккейный клуб «Нефтяник» поместил нападающего Сергея Купцова в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба альметьевского клуба.

В «Нефтяник» Купцов перешел минувшим летом, провел шесть официальных матчей, сделал две результативные передачи. Ранее альметьевцы по взаимной договоренности разорвали контракты с нападающими Даниилом Жарковым и Максимом Казаковым.

Руководство клуба делает кадровые выводы после неважного старта «Нефтяника» в чемпионате ВХЛ — семь очков в семи играх, десятое место. Сегодня альметьевцы сыграют в Красноярске с местным «Соколом».