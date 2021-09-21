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Ру Тат
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21 сентября 2021  16:48
Cергей Гаврилов

«Нефтяник» планирует расстаться с третьим форвардом

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Хоккейный клуб «Нефтяник» поместил нападающего Сергея Купцова в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба альметьевского клуба.

В «Нефтяник» Купцов перешел минувшим летом, провел шесть официальных матчей, сделал две результативные передачи. Ранее альметьевцы по взаимной договоренности разорвали контракты с нападающими Даниилом Жарковым и Максимом Казаковым.

Руководство клуба делает кадровые выводы после неважного старта «Нефтяника» в чемпионате ВХЛ — семь очков в семи играх, десятое место. Сегодня альметьевцы сыграют в Красноярске с местным «Соколом».

#хк нефтяник
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