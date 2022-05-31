«Нефтяник» определился с соперниками по товарищеским играм в межсезонье

Пресс-служба альметьевского «Нефтяника» обнародовала рабочие планы команды на предстоящее межсезонье.

Сбор «Нефтяника» после отпуска назначен на 30 июня. 1 июля альметьевские хоккеисты пройдут медицинский осмотр и приступят к подготовке к старту сезона. Тренировки по ОФП, на «земле», завершатся 11 июля.

С 12 июля по 30 августа, команда примет участие в товарищеских играх и турнирах:

29-30.07. Альметьевск. «Нефтяник» – «Лада» (Тольятти)

04.08. Альметьевск. «Нефтяник» – «Барс» (Казань)

06.08. Альметьевск. «Нефтяник» – «Ак Барс» (Казань)

11-13.08. Альметьевск. Турнир, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности Almet Oilers Cup – «Нефтяник», «Торос» (Нефтекамск), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Рубин» (Тюмень)

25-29.08. Санкт-Петербург. Турнир имени В.В. Шилова – «Нефтяник», «Динамо» (СПб), «СКА-Нева» (СПб), «Металлург» (Новокузнецк), «Торос», «Югра»

Примечательно, что помимо турнира в Санкт-Петербурге вся подготовка «нефтяников» к сезону пройдет в Альметьевске.