«Нефтяник» одержал вторую победу подряд на своем льду

Альметьевский «Нефтяник» выиграл и второй домашний матч на старте чемпионата Высшей лиги, победив сегодня челябинский «Челмет» со счетом 4:1.

Однако первый период в целом прошел с заметным игровым преимуществом уральцев, пускай хозяева их и перебросали, счет бросков в створ ворот 17–10. Однако свой едва ли не единственный голевой момент альметьевцы использовали. Сделал это шикарным броском в касание Александр Зайцев, 1:0.

Во втором периоде дублем отметился Ислам Хасанов. И в обоих случаях нападающий отличился на добивании. Сначала в равных составах, затем в большинстве, 3:0.

В дебюте заключительной десятиминутки Денис Ляпустин опять же с добивания довел счет до 4:0. В концовке гости сумели «размочить» счет, Андрей Ерофеев замкнул пас на дальнюю штангу, 4:1. Но и только, альметьевцы одержали вторую победу подряд.

В следующем туре 12 сентября альметьевцы дома же примут курганское «Зауралье».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Челмет» (Челябинск) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Шайбы забросили: Зайцев (16), Хасанов (28, 37), Ляпустин (44) — Ерофеев (55).

Штраф: 4–12.