«Нефтяник» одержал вторую победу кряду

В очередном домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» принимал на своем льду ижевскую «Ижсталь» и выиграл со счетом 4:1.

«Нефтяник» по-прежнему пребывает вне зоны плей-офф, что для действующего обладателя Кубка Петрова ситуация, мягко говоря, неприятная.

В первом периоде хозяева постарались побыстрее захватить инициативу в свои руки. Но удалось это им сделать только в середине стартовой двадцатиминутки. Хороший кистевой бросок с выгодной позиции удался Ильдару Шиксатдарову, 1:0. Заметим, что команды играют очень аккуратно – ни одного удаление в первом периоде не было.

Во втором периоде первое же удаление в составе гостей хозяева реализовали менее чем за полминуты, 2:0. Семен Терехов броском в касание попал точно в дальний угол. Затем при всем старании игроков обеих команд забить никому не удалось.

Ключевым в итоге стала заключительная двадцатиминутка. В ее начале ижевцы провели изящную комбинацию, которую броском в касание с острого угла завершил Алексей Прохоров, 2:1. Интрига сразу вспыхнула. И гости инициативу перехватили, альметьевцы с трудом отбивались. И тут очень вовремя на добивании отличился Николай Глухов, 3:1. В концовке гости сняли вратаря и получили четвертый гол в пустые ворота от Максима Быкова, 4:1.

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Ижсталь» (Ижевск) – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Шайбы забросили: Шиксатдаров (9), Сем.Терехов (23), Глухов (51), Быков (59) – Прохоров (45). Штраф: 4-4. В следующем туре 27 января «Нефтяник» сыграет дома с «Торосом» (Нефтекамск).