«Нефтяник» одержал третью победу подряд

В очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» обыграл «Горняк» со счетом 4:2, едва не упустив победу со счета 3:0. Дубль на счету Дениса Липустина.

После двух натужных домашних побед над «Южным Уралом» (4:3) и «Зауральем» (1:0) альметьевцы горели желанием продолжить победную серию. Продолжили в таком же натужном духе.

В первом периоде всего через полторы минуты после стартового вбрасывания шайба влетела в ворота гостей. Со средней дистанции неожиданно для вратаря «Горняка» бросил Данил Гизатуллин, сын главного тренера хозяев Ильнура Гизатуллина, 1:0. А вот два подряд удаления в составе гостей, альметьевцы не использовали.

И вновь в начале второго периода хозяевам удалось отличиться. На этот раз свой лихой фланговый рейд завершил точным броском в дальний угол Денис Липустин, 2:0. Затем примерно с той же позиции попал в дальнюю девятку Артур Болтанов, 3:0. В концовке периода гости счет размочили, сделал это Роман Ивашов, подправивший шайбу на пятачке, 3:1. А через минуту преимущество альметьевцев стало минимальным — Егор Баранов броском в касание завершил быструю контратаку «Горняка», 3:2.

В третьем периоде уральцы получили первое большинство, но не использовали. Концовка матча прошла в настойчивых атаках гостей, заменивших вратаря шестым полевым игроком. Хозяева отбились, забили в пустые ворота и одержали третью побед подряд.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Горняк» (Верхняя Пыжма) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0). Шайбы забросили: Гизатуллин (2), Липустин (23, 60), Болтанов (37) — Ивашов (37), Баранов (38). Штраф: 2-6.

После 20 матчей в активе альметьевцев стало 21 очко, 17-е место. В следующем туре 6 ноября «Нефтяник» примет на своем льду челябинский «Челмет».