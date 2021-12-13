«Нефтяник» одержал шестую победу подряд, обыграв в гостях «Горняк» со счетом 4:1

В очередном матче чемпионата ВХЛ «Нефтяник» обыграл в гостях «Горняк» со счетом 4:1. Это шестая подряд победа альметьевской хоккейной команды.

Гости очень уверенно стартовали на Урале. Не прошло и двух минут, как шайба влетела в ворота «Горняка». Получив очень удобную передачу, Артур Болтанов выскочил к хозяйским воротам и точно бросил в ближнюю девятку, 0:1. 18-й гол Болтанова в сезоне. И дальше игра шла с заметным преимуществом альметьевцев. Но второе по счету удаление в составе «Нефтяника» уральцы реализовали — с острого угла в ближний угол попал Денис Еркин, 1:1.

И вторая минута второго периода стала роковой для хозяев — командированный из «Ак Барса» защитник Марк Янчевский набросил шайбу на пятачок, где она от конька вратаря юркнула в сетку, 1:2. Альметьевцы раз за разом создавали опасные моменты у ворот хозяев, но их страж, Владимир Галкин постоянно выручал уральцев. Но гол назревал — гости удачно разыграли большинство после отменного кистевого броска Игоря Полыгалова, 1:3.

В третьем периоде «Горняк» попытался спасти игру, но «Нефтяник» не позволил. Гости спокойно удержали свое преимущество и довели игру до шестой победы подряд. Еще и в пустые ворота забили, когда уральцы сняли вратаря. Это еще один командированный «Ак Барсом» отличился, форвард Артем Валеев, 1:4.

«Горняк» (Верхняя Пышма) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Шайбы забросили: Еркин (16) — Болтанов (2), Янчевский (22), Полыгалов (35), Валеев (60). Штраф: 6-6.

После 31 матча в активе альметьевцев стало 39 очков, 11-е место. В следующем туре 15 декабря «Нефтяник» в Кургане сыграет с «Зауральем».