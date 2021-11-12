«Нефтяник» одержал пятую победу подряд

Альметьевский «Нефтяник» обыграл сегодня в Пензе «Дизель» со счетом 3:1, одержав пятую победу кряду.

После четырех подряд домашних побед альметьевцы начали выездную серию в Пензе, где вчера в «Дизеле» сменился главный тренер. А это всегда сильнейший стимул для команды, что подтвердила и сегодняшняя игра.

В первом периоде хозяева быстро реализовали численное преимущество, когда на добивании отличился Антон Андриянов, 1:0. «Дизель» лучше начал матч. И в меньшинстве хозяева дважды отбились. Голкипер «Нефтяника» Рафаэль Хакимов спас гостей еще от нескольких верных голов. Впрочем, статистика бросков в створ ворот была в пользу татарстанцев, 7–16.

В самом начале второго периода альметьевцы реализовали большинство «пять на три», добил шайбу в чужие ворота Игорь Полыгалов, 1:1. Еще одно удаление в составе «Дизеля» позволило гостям впервые в матче выйти вперед. Великолепный кистевой бросок в девятку получился у Владимира Пешехонова, 1:2. да и в целом второй период прошел с явным преимуществом «Нефтяника».

В третьем периоде «Дизель» предсказуемо ринулся отыгрываться. В концовке гости оказались в меньшинстве, пензенцы сняли вратаря. И получили третью шайбу в пустые ворота.

После 22 матчей в активе альметьевцев теперь 25 очков и 16-е место. В следующем туре 14 ноября в Казани «Нефтяник» встретится с «Барсом».

«Дизель» (Пенза) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

Шайбы забросили: Андриянов (3) — Полыгалов (21), Пешехонов (37), Ковалев (59).

Штраф: 8–10.