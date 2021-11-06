«Нефтяник» одержал четвертую победу подряд

Набравший хороший ход в чемпионате ВХЛ альметьевский «Нефтяник» сегодня одержал четвертую победу подряд, обыграв челябинский «Челмет» со счетом 5:0.

В первом периоде окрыленные победной серией хозяева сразу же пошли вперед большими силами. Быстро получили большинство, но не реализовали. Несмотря на это, «Нефтяник» продолжил владеть инициативой. И свой гол в первом периоде альметьевцы забили после отличного кистевого броска Дениса Ляпустина с правого фланга, 1:0. Всё логично, счет бросков в створ ворот — 13–3.

Во втором периоде «Нефтяник» сыграл так, как давно должен был — агрессивно, настойчиво и результативно. И главное, забивали альметьевцы как из пулемета — три гола за три минуты. Данил Гизатуллин — 2:0, Антон Лазарев в большинстве — 3:0, Владимир Пешехонов — 4:0. «Челмет» поплыл. И в третьем периоде хозяева успокоились, доведя преимущество до 5:0. Дубль броском с двух метров оформил Пешехонов.

После 21 игры в активе альметьевцев теперь 23 очка и 16-е место. В следующем туре 12 ноября в Пензе «Нефтяник» сыграет с «Дизелем».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Челмет» (Челябинск) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

Шайбы забросили: Ляпустин (12), Гизатуллин (30), Лазарев (32), Пешехонов (33, 5).

Штраф: 4–8.