«Нефтяник» на своем льду обыграл «Южный Урал»

Альметьевский «Нефтяник» в очередном матче чемпионата ВХЛ на своем льду обыграл «Южный Урал» со счетом 4:3. Во втором периоде команды забросили шесть шайб за пять минут.

Вернувшись домой после сокрушительного поражения в Санкт-Петербурге от «СКА-Невы» (0:5), альметьевцы на своем льду должны были реабилитироваться. И реабилитировались. Сегодня хозяева привлекли ряд молодых ребят из молодежного «Спутника».

В первом периоде гости, приехавшие в Альметьевск с тремя подряд поражениями, сразу же выказали свои решительные намерения. Атаковал «Южный Урал» много и настойчиво. Хозяева смотрелись заметно скромнее, даже в большинстве. Да и статистика, счет бросков в створ ворот 13-16, красноречива. В итоге на гол никто не наиграл.

Во втором периоде команды сполна отыгрались за безголевую двадцатиминутку. Редко бывает такая лихая перестрелка — соперники забросили по три шайбы, шесть голов в течении пяти минут. И в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах забивали на радость публике. Трижды хозяева вели в счете и трижды гости отыгрывались.

В начале третьего периода «Нефтяник» в четвертый раз вышел вперед после нелогичного броска Александра Ляхова с острого угла, 4:3. После этого альметьевцы старались переводить игру в зону гостей, чтобы предотвратить чужие атаки. В концовке в меньшинстве гости сняли вратаря, но уйти от четвертого подряд поражения не сумели.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Южный Урал» (Орск) — 4:3 (0:0, 3:3, 1:0). Шайбы забросили: Пешехонов (29), Шураков (31), Лазарев (34), Ляхов (44) — Барбашев (30), Давыдов (31, 34). Штраф: 10-12.

После 18 матчей в активе альметьевцев стало 17 очков, 20-е место. В следующем туре 2 ноября «Нефтяник» примет на своем льду «Зауралье» (Курган).