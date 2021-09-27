«Нефтяник» обыграл «Югру», трижды забив в большинстве

В очередном домашнем матче первенства ВХЛ альметьевский «Нефтяник» обыграл «Югру» (Ханты-Мансийск) со счетом 4:2, трижды забив в большинстве. Из шести шайб пять были забиты в большинстве.

Неважный старт в сезоне поднял значимость домашних матчей для альметьевцев, застрявших в середине турнирной таблицы. А сегодня «Нефтяник» принимал действующего чемпиона ВХЛ «Югру», приехавшую в Альметьевск после шести побед подряд.

В первом периоде гости довольно быстро реализовали численное преимущество, сделал это дальним броском Иван Лекомцев, 0:1. Попустив, хозяева постепенно начала перехватывать инициативу. Но перелом в игре произошел лишь во втором периоде, когда альметьевцы за 45 секунд дважды забили в большинстве. Сначала Радель Фазлеев попал в касание в ближний угол в формате «пять на три», а затем Антон Лазарев так же мгновенно среагировал на удобную передачу в формате «пять на четыре» — 2:1.

В третьем периоде опять же в большинстве Артур Болтанов эффектно реализовал выход один на один, забросив свою пятую шайбу в девяти матчах — 3:1. Наконец уже в равных составах Лазарев оформил свой дубль, спокойно поразив пустые ворота, завершив великолепную комбинацию — 4:1. Лишь за 24 секунды до конца в большинстве, сняв вратаря, югорчане сумели сократить разрыв в счете, 4:2. Накал страстей был так велик, что на последней секунде встречи на льду вспыхнула драка в формате два на два.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). Шайбы забросили: Фазлеев (39), Лазарев (40, 50), Болтанов (48) — Лекомцев (7), Антипов (69). Штраф: 16-16.

После 9 матчей в активе альметьевцев стало 9 очков, 15-е место.

В следующем туре 29 сентября «Нефтяник» примет дома московскую «Звезду».