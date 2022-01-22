Альметьевский «Нефтяник» обыграл в Москве «Звезду» со счетом 3:2

Первую в новом году выездную серию «Нефтяник» начал в Москве со «Звездой», фарм-клубом ЦСКА. После двух кряду домашних поражений от «Молота» и «Ижстали» с общим счетом 2:13 альметьевцам нужно было вернуть победное настроение, что они и сделали. Победа гостей со счетом 3:2.

В первом периоде довольно быстро гости наказали хозяев за ошибку при выходе из зоны, попав точно в ближний угол, Артур Болтанов вывел «Нефтяник» вперед, 0:1. Но первое же удаление в рядах альметьевцев армейцы реализовали, 1:1. А еще через 12 секунд «Звезда» вышла вперед, 2:1. Однако гости воспользовались ошибкой, сделанной москвичами в своей зоне, и сравняли счет, 2:2.

В середине второго периода альметьевцы на полторы минуты остались втроем против пятерки москвичей. Ключевой момент встречи. «Нефтяник» отбился.

В самом начале третьего периода гости вышли вперед — дубль оформил Рыжков, не промахнувшийся мимо пустого угла, 2:3. В оставшееся время хозяева приложили массу усилий, чтобы отыграться, заменили в концовке вратаря на шестого полевого игрока. Но «Нефтяник» отстоял победный счет.

«Звезда» (Москва) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1). Шайбы забросили: Панкратов (8), Соркин (8) — Болтанов (4), Рыжков (12, 43). Штраф: 4-10.

После 42 матчей в активе альметьевцев стало 48 очков, 15-е место. В следующем туре 24 января в Тюмени «Нефтяник» встретится с «Рубином».