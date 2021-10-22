«Нефтяник» обыграл в гостях лидера ВХЛ

В очередном матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» обыграл в Санкт-Петербурге лидера турнира «Динамо» в овертайме со счетом 3:2.

Учитывая неудачное выступление «Нефтяника» в чемпионате, особых шансов у гостей в Петербурге не было. Но это если рассуждать теоретически.

В первом периоде динамовцы быстро захватили инициативу в свои руки. Впрочем, вплоть до середины периода нули на табло не менялись. Однако первое же удаление у гостей вышло им боком, Петр Яковлев реализовал большинство. Трижды в первом периоде «Динамо» играло в большинстве, но отличилось только однажды, не допустив при этом ни одного удаления в своем составе.

И только в самом дебюте второго периода альметьевцы отквитали пропущенную шайбу. Сделал это в контратаке хорошим кистевым броском Артур Болтанов, 1:1. А еще через пять минут Владимир Пешехонов первым оказался у отскочившей шайбы на пятачке «Динамо», 1:2. У «Динамо» мало что получалось после этого. И всё же динамовцы восстановили статус-кво после нелогичного броска Александра Комаристого с острого угла в дальнюю девятку, 2:2.

В третьем периоде забить никому не удалось, поэтому пришлось играть овертайм. В середине дополнительной пятиминутки судьбу матча решил смелый фланговый рейд Максима Рыжкова, закончившийся метким кистевым броском, 2:3.

После 16 матчей в активе альметьевцев теперь 15 очков и 21-е место. В следующем туре 24 октября в Санкт-Петербурге же «Нефтяник» встретится с еще одним лидером турнира — «СКА-Невой».

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили: Яковлев (11), Комаристый (37) — Болтанов (22), Пешехонов (27), Рыжков (63).

Штраф: 2–12.