«Нефтяник» завершил первый круг ВХЛ победой в Ижевске

Сегодня в матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» победил в Ижевске «Ижсталь» со счетом 3:0.

Набрав хороший ход в прошлом туре, альметьевцы уступили в Тольятти «Ладе». Поэтому эта встреча была важна для команды, тем более что и для «Нефтяника», и для «Ижстали» это была последняя игра в первом круге.

В первом периоде несколько минут хозяева площадки просто не могли выбраться из зоны, будучи крепко прижаты гостями к своим воротам. Даже выход один на один у альметьевцев был, но Даниил Воеводин не сумел переиграть вратаря «Ижстали» Ярослава Озолина, начинавшего нынешний сезон в нижнекамском «Нефтехимике». Не реализовали гости и свое единственное большинство, хотя и перебросали соперника: 5-8 счет бросков в створ ворот.

Во втором периоде альметьевцам наконец удалось материализовать свое преимущество. Артур Болтанов сразу после выигранного вбрасывания ловко бросил в дальний угол, 0:1. Второй период тоже прошел с заметным преимуществом «Нефтяника», однако увеличить отрыв до последнего перерыва им так и не удалось. Хотя вновь статистика бросков в створ ворот получилась впечатляющей, 5-19.

В третьем периоде атаки гостей продолжились. И Болтанов оформил свой дубль, добив шайбу в сетку после броска Воеводина, 0:2. И второе удаление в рядах ижевцев гости реализовали, хорошим щелчком в касание это сделал Игорь Полыгалов, 0:3. В середине периода у «Ижстали» был отличный шанс переломить ход встречи: почти минуту хозяева впятером играли против троих альметьевцев, однако упустили столь большое преимущество.

«Ижсталь» (Ижевск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Шайбы забросили Болтанов (25, 43), Полыгалов (50). Штраф: 8-6.

После 26 игр в активе альметьевцев стало 29 очков, 15-е место. В следующем туре, 30 ноября, «Нефтяник» примет на своем льду казанский «Барс».