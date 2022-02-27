«Нефтяник» обыграл «СКА-Нева» и сравнял счет в серии

В четвертом матче 1\8 финала Кубка Петрова альметьевский «Нефтяник» обыграл питерский СКА-Нева со счетом 3:1 и восстановил равновесие в серии 2-2.

В первом периоде после бурного начала в исполнении хозяев армейцы довольно скоро игру выровняли. Тем не менее, первая двдцатиминутка осталась за «Нефтяником». Свидетельством чему стал гол с добивания Дениса Ляпустина, 1:0. Броски в створ ворот 17-8, подтверждают преимущество хозяев.

Во втором периоде хозяева не сбавили оборотов. Поэтому шайба Артема Валеева забросил вторую шайбу. Но в дебюте третьего периода, всего через 25 секунд гости сократили разрыв в счете. Это Федор Свечков не промахнулся с двух метров - 2:1. В концовке матча армейцы сменили вратаря на шестого полевого игрока и пошли на последний штурм. И получили гол в пустые ворота, попал в рамку Даниил Гизатуллин - 3:1.

Счет в серии стал 2-2. 2 марта в Санкт-Петербурге пройдет пятый матч.

«Нефтяник» (Альметьевск) — СКА-Нева (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы забросили: Ляпустин (18), Валеев (25), Гизатуллин (59) — Свечков (41). Штраф: 10-12.