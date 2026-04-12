«Нефтяник» обыграл «Рязань-ВДВ» в благотворительном матче и сравнял счет в серии

Вторую четвертьфинальную встречу «Нефтяник» и «Рязань-ВДВ» провели в Альметьевске в субботу, 11 апреля, сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан со ссылкой на пресс-службу АХК «Нефтяник». Матч стал благотворительным – проводилась акция в поддержку бездомных животных.

Болельщиков заранее предупредили о сборе корма и пожертвований для реабилитационного центра «Кошкин дом». В фойе установили контейнеры, которые по ходу встречи заполнились упаковками с кормом, а также урну для сбора пожертвований. Символическое вбрасывание доверили волонтеру реабилитационного центра Алсу Дмитриевой. Во втором перерыве состоялся благотворительный аукцион – игровая майка Максима Быкова с автографами всех хоккеистов «Нефтяника» была продана за 17 тысяч рублей. Все средства направят в «Кошкин дом».

В отличие от первого матча, хозяева сразу перехватили инициативу. На 9-й минуте успехом увенчались две атаки «Нефтяника». Сначала точный бросок выполнил капитан Динар Хамидуллин, а спустя 36 секунд добил отбитую вратарем шайбу Максим Быков. Во втором периоде хозяева реализовали численное преимущество — Павлу Куликову потребовалось всего 2 секунды. На перерыв команды ушли при счете 3:0.

В заключительном отрезке события держали болельщиков в напряжении до финальной сирены. В начале, при отложенном штрафе, гости отыграли одну шайбу. Затем Вадим Хлопотов быстро восстановил преимущество – 4:1. В концовке тренерский штаб «Рязани-ВДВ» взял тайм-аут, после чего в ворота «Нефтяника» влетели две шайбы.

Итоговый счет – 4:3 в пользу хозяев. Альметьевцы сравняли счет в серии. Следующие две игры пройдут на выезде 14 и 16 апреля. Дома, в пятом матче, команда сыграет 19 апреля.