«Нефтяник» обыграл «Олимпию» в ВХЛ

В очередном домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» принимал «Олимпию» из Кирово-Чепецка и уверенно победил со счетом 5:1.

До сих пор действующий обладатель Кубка Петрова «Нефтяник» никак не может даже войти в зону плей-офф, куда выходят первые 16 команд лиги. Никакой стабильности в игре. Но сегодня уверенно победили аутсайдера.

В первом периоде гости атаковали ничуть не меньше хозяев, а порой и больше. Но первое удаление в составе «Олимпии» в середине периода позволило альметьевцам добиться успеха, Айдар Шиксатдаров протолкнул на пятачке шайбу в ворота. Однако после долгого видеопросмотра арбитры отменили взятие ворот, усмотрев «помеху вратарю». Не прошло и минуты, как шайба вновь влетела в ворота гостей после впечатляющего щелчка в касание Максима Лазарева. Чистый гол в большинстве, 1:0. Не прошло и двух минут, как гости отыгрались усилиями Ильи Баранова, 1:1. А в концовке периода капитан хозяев Михаил Мокин с пятачка вывел свою команду вперед, 2:1.

Не реализовав в начале второго периода большинство, хозяева забили в равных составах, сделал это неожиданным броском с неудобной руки и острого угла Кирилл Крутов, 3:1. Замена вратаря у гостей. А на предпоследней минуте с добивания Мокин оформил свой дубль, 4:1.

Заключительная треть матча началась с шикарного кистевого броска Искандера Мулюкова, 5:1. Уверенная победа «Нефтяника».

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Олимпия» (Кирово-Чепецк) – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). Шайбы забросили: Лазарев (9), Мокин (16, 39), Крутов (25), Мулюков (43) – Баранов (11). Штраф: 4-10. В следующем туре 25 января «Нефтяник» примет дома ижевскую «Ижсталь».