«Нефтяник» обыграл дома «Омские крылья»

В домашнем матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» обыграл «Омские крылья» со счетом 4:1. Четыре из пяти шайб соперники забросили во втором периоде.

В последних пяти матчах «Нефтяник» победил всего однажды, крепко застряв в середине турнирной таблицы. Так что за три недели до начала плей-офф каждый матч для альметьевцев превращается в финальный. Интересно, что в составе омской команды выступал 39-летний Александр Свитов — чемпион мира-2012, обладатель Кубка Гагарина-2018 в составе казанского «Ак Барса», за который сибиряк провел семь сезонов (2013-2019). Полтора года хоккеист не играл, но решил вернуться на лед, где встретился сегодня с бывшим одноклубником по «Ак Барсу» — защитником хозяев Степаном Захарчуком.

В первом периоде игровой перевес хозяев не вызывал сомнений, но материализовать его никак не получалось ни в равных составах, ни в большинстве. Дважды «Омские крылья» забивали хозяевам, но оба раза голы не были засчитаны. В первый раз — во время второго большинства — шайба попала в ворота «Нефтяника» от конька омского хоккеиста, во время третьей игры в неравных составах — из офсайда. Поэтому первый период закончился со счетом 0:0, счет бросков в створ ворот 17-11.

Лишь третья заброшенная сибиряками шайба была засчитана. Гол был снова забит в большинстве: на пятачке отличился Евгений Орлов, 0:1. Отыгрались альметьевцы всего через три минуты, когда Радель Галеев четким кистевым броском завершил выход один на один, 1:1. А в середине периода «Нефтяник» вывел вперед Тимур Фаткуллин, после несложного броска которого ошибся голкипер омичей Вячеслав Новицкий, 2:1. За четыре секунды до конца периода Антон Лазарев в большинстве ловко подставил клюшку на пятачке, 3:1.

В третьем периоде омичи не реализовали буллит. «Нефтяник» же сумел удержать свое небольшое преимущество, реализовав еще одно большинство и одержав трудную, но важную победу, 4:1.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Омские крылья» (Омск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Шайбы забросили Галеев (27), Фаткуллин (31), Лазарев (40), Цуканов (58) — Орлов (24). На 43-й минуте Асташевский («Омские крылья») не реализовал буллит. Штраф: 12-16.