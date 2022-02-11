«Нефтяник» начал выезд с поражения

В стартовом матче последней выездной серии в регулярном чемпионате ВХЛ альметьевский «Нефтяник» в Туле проиграл АКМ со счетом 2:3, ведя в счете 2:0.

Еще до этой игры турнирный расклад обеспечил альметьевцам участие в плей-офф. Другое дело, что «Нефтянику» важно улучшить стартовую позицию с нынешней 14-й.

В первом периоде поначалу лучше смотрелись гости, которые чаще и опаснее атаковали. Постепенно хозяева игру выровняли. Но забить в эти 20 минут никому не удалось.

Дебют второй трети матча остался за альметьевцами, за три минуты «Нефтяник» забросил две шайбы. Сначала Антон Лазарев с пятачка реализовал первое же удаление в рядах хозяев, 0:1. Затем Максим Салахов хорошим кистевым броском со средней дистанции сделал счет 0:2. Лишь в середине периода на добивании АКМ отквитал одну шайбу.

Решающим в итоге стал третий период. Сначала всего за четыре секунды хозяева использовали свое первое большинство, 2:2. А за 3 минуты 50 секунд до финального свистка с острого угла Даниил Аноп забросил победную шайбу, 3:2.

После 49 матчей в активе альметьевцев осталось 49 очков, 14-е место. В следующем туре 13 февраля «Нефтяник» сыграет в Тамбове с одноименной командой.

АКМ (Тула) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Шайбы забросили: М. Лазарев (35), Толузаков (44), Аноп (57) — А. Лазарев (21), Салахов (24).

Штраф: 6–4.