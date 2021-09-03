Хоккейный клуб «Нефтяник» одержал первую победу в сезоне на глазах у Хабиба Нурмагомедова

Альметьевский «Нефтяник» сегодня стартовал в чемпионате ВХЛ и обыграл на своем льду воронежский «Буран» со счетом 2:1.

Примечательно, что за хозяев на трибуне болел один из самых известных мастеров смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, который прилетел в Альметьвеск, чтобы в субботу, 4 сентября, принять участие в открытии нового спортзала бойцовского клуба «Ирбис» и стать гостем турнира по смешанным единоборствам Eagle Fight Club.

Соскучившийся по официальным матчам «Нефтяник» так бурно начал эту встречу, что гостям пришлось уже через 10 секунд нарушить правила. По два раза в первом тайме команды поиграли в большинстве, но забивали в равных составах. Сначала это сделал форвард гостей Андрей Демидов, девять предыдущих сезонов отыгравший в Альметьевске, а затем еще более эффектным щелчком забил Александр Сорокин, 1:1. Статистика по броскам в створ ворот – в пользу гостей – 6-12.

Во втором периоде публика голов не увидела. В третьей двадцатиминутке болеее чем на полторы минуты альметьевцы остались втроем против пятерых воронежцев, но сумели отбиться. И тут же вышли вперед, когда Артур Болтанов четко замкнул передачу на дальнюю штангу, 2:1.

Последние две минуты основного времени «Буран» провел в большинстве. Но хозяева отбились, добыв первую в сезоне победу.

В следующем туре 6 сентября альметьевцы примут дома ХК «Тамбов».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Буран» (Воронеж) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Шайбы забросили: Сорокин (17), Болтанов (50) — Демидов (14). Штраф: 6-8.