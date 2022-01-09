«Нефтяник» начал новый год с победы

В первой игре нового года в чемпионате ВХЛ альметьевский «Нефтяник» на своем льду обыграл «Торос» со счетом 3:1, забросив по шайбе в каждом периоде.

В последних пяти матчах альметьевцы проиграли трижды, заметно притормозив свое турнирное продвижение. Первый матч нового года должен был ответить на вопрос о игровом состоянии «Нефтяника». А соперником хозяев был фарм-клуб уфимского «Салавата Юлаева», что сильно подогрело градус игры.

В первом периоде было много борьбы, стычек, в том числе кровавых. Всего одно удаление — у гостей для начала, не было голов. Вплоть до предпоследней минуты. Пока лучший снайпер «Нефтяника» Артур Болтанов не воспользовался своим шансом на чужом пятачке, двадцатый гол бомбардира в чемпионате, 1:0. Все логично, броски в створ ворот 9-6.

Во втором периоде довольно скоро хозяева удвоили свое преимущество, когда Данил Воеводин ловко подставил клюшку на пятачке после идеальной передачи Болтанова, 2:0. В середине периода со второй попытки гости реализовали большинство, пуская и не без помощи рикошета, 2:1.

И в третьем периоде альметьевцы свой «дежурный» гол забили, сделал это на пятачке сын главного тренера «Нефтяника» Данил Гизатуллин, 3:1. В концовке гости сняли вратаря, выпустили шестого полевого игрока, но уйти от поражения не сумели.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Шайбы забросили: Болтанов (19), Воеводин (25), Гизатуллин (48) — Стулов (32). Штраф: 8-8.

После 39 матчей в активе альметьевцев стало 46 очков, 12-е место. В следующем туре 11 января «Нефтяник» сыграет дома с пермским «Молотом».