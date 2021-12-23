«Нефтяник» начал домашнюю серию с поражения

Сегодня альметьевский «Нефтяник» на своем льду проиграл воскресенскому «Химику» со счетом 3:4, стартовав в последней в этом году домашней серии игр с неудачи. До этого альметьевцы потерпели два поражения в четырех матчах во время уральского выезда в чемпионате ВХЛ.

В первом периоде уже на четвертой минуте шайба влетела в ворота гостей — Артем Валеев ловко, с разворота пробил с пятачка, 1:0. Не использовав дальнейшие моменты, хозяева пропустили в меньшинстве ответную шайбу. Капитан «Химика» Олег Губин в касание попал с пятачка, 1:1. Всё было логично, ровная и равная игра. При этом забили снова воскресенцы. Очень красивый слаломный выход один на один продемонстрировал Илья Авраменко, 1:2. Лишь в конце периода «Нефтяник» усилиями Дениса Шуракова, замкнувшего прострел на дальней штанге, восстановил равновесие, 2:2. Однако на первый перерыв команды ушли при счете 2:3, гости преуспели на добивании всего через 24 секунды.

В перерыве хозяева поменяли вратаря: на лед вышел Рафаэль Хакимов, его место на скамейке запасных занял Федор Коротаев. В середине второго периода гости еще раз здорово разыграли комбинацию в одно касание, 2:4. Попытки хозяев сравнять счет успехом не увенчались.

Впрочем, в начале третьего периода альметьевцы сократили разрыв в счете до минимума, свою первую шайбу в сезоне забросил Радель Галеев, 3:4. Однако уйти от поражения хозяевам так и не удалось.

После 35 матчей в активе альметьевцев осталось 42 очка и 13-е место. В следующем туре 25 декабря «Нефтяник» примет дома питерский СКА-Нева.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Химик» (Воскресенск) — 3:4 (2:3, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили: Валеев (4), Шураков (19), Галеев (45) — Губин (13), Авраменко (17, 29), Мальцев (19).

Штраф: 10–8.