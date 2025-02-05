«Нефтяник» на выезде сразится с подмосковным «Химиком»

Фото: пресс-служба ХК "Нефтяник"

Альметьевский «Нефтяник» сегодня на выезде сыграет с воскресенским «Химиком».

Команда Артема Анисимова провела два неоднозначных матча в этой выездной серии. В предпоследний игровой день неожиданно оказалась сильнее одного из лидеров ВХЛ, нижегородского «Торпедо-Горького» (3:1). Решающую роль сыграл дебютировавший за «Нефтяник» Глеб Носов. А в понедельник альметьевцы уступили «Рязани-ВДВ» (2:3). Таким образом, «Нефтяник» по-прежнему располагается на 25-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 49 очков.

Клуб из Подмосковья занимает седьмое место, отставая от идущего первым новокузнецкого «Металлурга» на 7 очков. В активе «Химика» 64 набранных очка, при этом на его счету 169 заброшенных и 124 пропущенных шайбы. Эта команда больше всех забрасывает в ВХЛ. В последней игре команда из Московской области на своем льду по итогам овертайма оказалась сильнее «Челнов», отыграв две шайбы по ходу встречи.

Стартовое вбрасывание в сегодняшнем матче назначено на 18:30 по московскому времени.