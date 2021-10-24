«Нефтяник» крупно проиграл в Санкт-Петербурге, так и не размочив счет

В очередном матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» крупно проиграл в Санкт-Петербурге «СКА-Неве» со счетом 0:5.

Обыграв позавчера на Неве лидера турнира «Динамо», альметьевцы и сегодня намеревались обыграть в Санкт-Петербурге другого лидера турнира «СКА-Неву». Не удалось.

В первом периоде армейцы очень быстро, на пятой минуте, сумели забросить шайбу. Очень красиво на пятачке обыграл вратаря гостей Федора Коротаева Денис Орлович-Грудков, 1:0. Отметим в рядах гостей их дебютанта, нападающего Дениса Воеводина, он и в «СКА-Неве» успел поиграть. А в концовке периода гости не реализовали свой редкий голевой момент.

Во втором периоде альметьевцы заметно прибавили, но вновь подвела реализация. А питерцы своего шанса снова не упустили, когда Алексей Ожгихин на пятачке замкнул передачу из-за ворот, 2:0. «СКА-Нева» играет гораздо рациональнее и эффективнее. Так счет стал 3:0. Отменно разыграли хозяева комбинацию с переводом шайбы на противоположный фланг, бросок в касание Павла Колтыгина, гол. Конечно, гости старались, прессинговали, много атаковали, но с нулевым к.п.д.

В третьем периоде из-за удалений гостям не удалось переломить ход встречи. И одно из этих удалений питерцы мастерски реализовали — 4:0. А под занавес армейцы отличились еще раз, 5:0. Наконец, матч завершился приличной дракой.

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили: Орлович-Грудков (5), Ожгихин (25), Колтыгин (27), Огирчук (50), Конозов (57). Штраф: 7 — 40.

После 17 матчей в активе альметьевцев осталось 15 очков, 20-е место. В следующем туре 31 октября «Нефтяник» примет на своем льду «Южный Урал» (Орск).